De wondere weg van de wolk: hoe een bescheiden schaapje een dreigend onweer wordt

Staablauwe, wolkloze hemels waar de zon uitbundig in kan schijnen: we hebben ze bijna nog niet te zien gekregen in dit kille, wolkige voorjaar. Maar laat je hoofd niet hangen, en richt je blik omhoog als het weer eens dichttrekt boven je. Wie weet groeit dat bescheiden slagroomtoefje van een cumulus humilis uit tot een donderend monster van een cumulonimbus. Of duikt de kuif van Trump plots op. ‘Het hemelboek’ van Sarah Devos is de ultieme gids om de hele levenscyclus van de wolk te volgen.