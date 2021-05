Bankbiljet van 40 gulden uit Nederlands-Indië levert ruim 25.000 euro op

Een bankbiljet van 40 gulden uit voormalig Nederlands-Indië is donderdag voor 25.830 euro geveild. Het biljet dateert van 19 januari 1921 en is uitgegeven door de Javasche Bank in Batavia, het huidige Jakarta. De verkoper had het biljet voor slechts 50 eurocent op een rommelmarkt gekocht.

Volgens Jacco Scheper, directeur van het veilinghuis Heritage Auctions Europe in IJsselstein waar de veiling werd georganiseerd, zijn oude bankbiljetten en andere verzamelartikelen op dit moment extra in trek vanwege de coronapandemie. Door reis- en uitgaansbeperkingen houden verzamelaars geld over, en dus wordt er meer neergelegd voor munten, bankbiljetten, postzegels en antiek.

Maar ook nieuwe verzamelgebieden brengen soms “bizarre prijzen op”, stelt Scheper. “In januari bracht een Pokémon-plaatje een recordbedrag van 300.000 dollar op bij de veiling van Heritage in Dallas. Eerder deze maand werd een zeldzame eerste druk van het oorlogsdagboek ‘Het Achterhuis’ van Anne Frank nog afgehamerd op 10.000 euro bij een veilinghuis in Leiden.