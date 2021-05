Eerste ‘biotech voor beestjes’ op Brusselse beurs, want onze dieren worden steeds ouder en dikker

Het Waalse biotechbedrijf TheraVet, gespecialiseerd in aandoeningen in het beenweefsel en de gewrichten bij huisdieren, wil vers kapitaal ophalen via een beursgang in Brussel. Achter het bedrijf zit Enrico Bastianelli. Die bracht eerder Bone Therapeutics naar de beurs. Al was dat geen onverdeeld succes.