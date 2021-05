We sturen het de ruimte in én diep in de zee, maar plexiglas heeft net als de post-it zijn bestaan te danken aan een ongelukje

Dier welles-nietes rond plexischermen? De uitvinders ervan hadden wellicht met de wenkbrauwen gefronst. Hun plexiglas was geen voer voor discussie, wel een geniaal alternatief voor echt glas. Van diep onder de zee tot hoog in de ruimte: de mogelijkheden waren eindeloos. Al was het misschien nooit zover gekomen zonder dat ongelukje in het laboratorium.