Tot dik 400 euro per jaar besparen op je telecomfactuur? De politiek wil komaf maken met ‘slapende contracten’

Telecom in België is notoir duur en bovendien blijken de gebruikers ook nog eens heel honkvast te zijn. Het gevolg is dat er een pak “slapende contracten” zijn: oude en dure formules die elk jaar stilzwijgend verlengd worden. In de energiesector mag dat al niet meer, en de telecom moet nu volgen, vindt Vooruit. “Niets is vandaag zo onontbeerlijk als internet en telefonie”, zegt federaal fractieleider Melissa Depraetere.