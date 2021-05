Ook voor Simen Juklerod (27) zit het seizoen erop, al was dat eigenlijk al zo sinds 1 februari. De linksback van Antwerp tekende toen bij Genk en werd persona non grata op de Bosuil. “Ze hebben mij zelfs niet persoonlijk meegedeeld dat ik niet meer mocht meedoen.”

“Ready to talk now.” Simen Juklerod mocht dan misnoegd zijn over hoe alles is gelopen, het siert hem dat hij wilde wachten tot na de play-offs om te praten. Om zijn (ex-)ploegmaats niet de destabiliseren ...