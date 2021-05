Kevin De Bruyne versus Ngolo Kanté wordt een match in de match: wie is de beste middenvelder ter wereld?

Natuurlijk gaat het morgen in de eerste plaats om welke club de Champions League wint. Maar er is ook een match in de match: aanvallende Man City-middenvelder Kevin De Bruyne (29) tegen verdedigende Chelsea-middenvelder Ngolo Kanté (30). Twee totaal verschillende types middenvelder maar wel allebei de beste middenvelder ter wereld genoemd. De CL-finale kan definitief uitsluitsel geven.