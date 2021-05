Waarom de Champions League-finale in Porto gespeeld wordt en niet in Londen

Met Manchester City en Chelsea staan zaterdagavond twee Engelse teams tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Een finale die normaal gezien in Istanbul had moeten plaatsvinden, maar verplaatst werd naar het Portugese Porto omdat Turkije voor de Britten een rode zone geworden is. U leest het goed, naar Portugal. Niet naar, we zeggen maar iets, Engeland. Klinkt bizar, maar er is een reden voor.

Zo behoorde een Champions League-finale op Engelse bodem zeker tot de mogelijkheden. UEFA zat zelfs samen met de Britse autoriteiten om de optie te bespreken. Al gingen die laatsten niet in op de eisen die door de Europese voetbalbond gesteld werden om de wedstrijd naar Engeland te verplaatsen. Zo wilde de UEFA onder meer een versoepeling van de quarantaineregels bij aankomst in het land voor sponsors, vips, officials, stafleden en (buitenlandse) mediamensen zodat zij zonder problemen naar Engeland konden afreizen.

Daarnaast wilde UEFA ook garanties over het aantal toegelaten fans, een garantie die de Britten niet konden geven. Er was ook een praktisch probleem. Zo worden dit weekend ook de promotieplay-offs in Wembley afgewerkt. Al garandeerde de EFL, de organisatie die de Engelse tweede, derde en vierde klasse vertegenwoordigt, dat het tijdstip of de locatie van wedstrijden eventueel verplaatst had kunnen worden.

Alle onderhandelingen ten spijt, kwamen de Britse overheid en UEFA uiteindelijk niet tot een akkoord, waardoor gekozen werd voor Porto als gaststad voor de finale. Portugal is immers wel een groene zone voor de Britten. Vooral de eis van UEFA voor een uitzondering op de quarantaineregels bleek een struikelblok om de finale naar Engeland te verhuizen. In Porto’s Estadio do Dragao zullen een 12.000-tal supporters de wedstrijd kunnen bijwonen. Al zullen ook zij zich aan strikte regels moeten houden. Zo moeten fans met een speciaal gecharterde vlucht op de dag zelf naar Portugal reizen en moeten ze ook diezelfde dag nog terugkeren naar Engeland. De Portugese staatssecretaris Mariana Vieira da Silva verwacht ook dat de Britten geen contact hebben met de lokale bevolking.