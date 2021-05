Geraak ik wel gevaccineerd? Geraak ik wel getest? Het wordt stressen tot vlak voor je op reis vertrekt

Nog een dikke maand en dan vertrekken we met z’n tienduizenden per dag op zomerreis. Hopelijk wordt het een deugddoende vakantie, maar de aanloop zou wel eens een hoop stress kunnen opleveren, tot vlak voor de afreis zelfs. Ruim op voorhand een afspraak boeken voor een pcr-test kan niet en het is nog onduidelijk of de testcapaciteit zal volstaan voor alle reislustigen. En de vaccinatieplanner om te zien of je nog geprikt geraakt voor je vertrekt, is offline gehaald. “Er wachten ons bijzonder spannende dagen”, zegt Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica.