Demir wil miljoenen liters werfwater niet meer laten verspillen

Meer dan 10 miljoen liter per dag en minstens 4 miljoen kubieke meter per jaar. Zoveel water loopt er weg op bouwwerven waar grondwater wordt opgepompt dat dan rechtstreeks in de riool verdwijnt. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt daar nu korte metten mee.

Nu de klimaatopwarming zich meer en meer laat voelen en de droogte ons vaak noopt tot omzichtiger omspringen met water, storen mensen zich ook vaker aan de massa water die wegloopt langs de riolering als ze een bouwwerf passeren. De gemeenten Opwijk en Diepenbeek voerden daarop al een verbod in, maar voor heel Vlaanderen was er nog geen oplossing. De Vlaamse regering komt daar op voorstel van minister Demir nu wel mee. “Uit recent onderzoek blijkt dat België in Europa een van de landen is die het zwaarst getroffen zijn door extreme droogte. Ons grondwater staat een pak lager dan normaal en daarmee doen we het slechter dan Spanje en Zuid-Italië”, zegt Demir. Water zo zinvol benutten, is dan ook de boodschap.

Daarom wijzigt de N-VA-minister de milieuwetgeving zodanig dat lozen in de riolering verboden wordt wanneer er binnen de 200 meter een gracht, vijver of stroom loopt. Aannemers zullen voortaan ook maar een beperkte hoeveelheid water mogen oppompen, die dan zoveel mogelijk terug in de grond wordt gebracht of wordt hergebruikt. De aannemer kan dat water dan zelf gebruiken bij de bouw of aftappunten installeren, zodat gemeenten – bijvoorbeeld voor hun groendiensten –, landbouwers en omwonenden er gebruik van kunnen maken. Enkel wanneer het echt niet anders kan, mag lozen nog. Maar bedoeling is wel dat de hoeveelheid water dat verloren gaat – nu 90 procent – drastisch daalt.