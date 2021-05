Kamer maakt komaf met slapende energiecontracten

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagavond unaniem het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel van Vooruit en PS dat zogenaamde ‘slapende energiecontracten’ aan banden legt. Een slapend energiecontract is een contract dat eigenlijk niet meer beschikbaar is op de markt, maar dat door de energieleverancier stilzwijgend wordt verlengd. Daardoor blijven veel consumenten jarenlang de oude - vaak veel hogere - prijs betalen voor gas en elektriciteit.

Volgens de federale energiewaakhond CREG gaat het in totaal om zeker een half miljoen gezinnen, die gemiddeld 600 euro per jaar meer betalen dan een gezin met een recent energiecontract. Hoewel veranderen van energieleverancier in principe altijd kan, doen veel klanten dat door de complexiteit van de energiemarkt niet of nauwelijks.

De socialistische regeringspartijen dienden een wetsvoorstel in om komaf te maken met die slapende energiecontracten. De tekst kreeg donderdagavond unaniem groen licht in de plenaire Kamer. De wet voorziet in een regeling waarbij de leverancier de klant twee maanden voor het aflopen van het contract een overzicht geeft van het actuele aanbod. Als het lopende contract slapend is, moet de leverancier zelf actief een nieuw contractvoorstel doen, en als de klant niet tijdig reageert moet de leverancier die uit eigen beweging overzetten naar het goedkoopste equivalente product.

“De energiemarkt is enorm complex, waardoor de consumenten vaak zelf de weg niet vinden naar het beste contract”, aldus initiatiefnemer Kris Verduyckt (Vooruit). “Door er wettelijk op toe te zien dat energiecontracten steeds vergelijkbaar zijn en leveranciers hun beste tarief aanbieden aan consumenten, krijgt iedereen meer zekerheid op betaalbare energie en niet enkel zij die zich telkens weer door het kluwen kunnen worstelen.”