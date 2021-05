Goed nieuws voor Daan Heymans: Venezia keert na 19 jaar terug naar Serie A dankzij doelpunt in 93e minuut

Daan Heymans rondde enkele weken geleden zijn transfer van Waasland-Beveren naar Venezia af. Een tweedeklasser op dat moment, maar sinds donderdagavond is Venezia officieel weer een Serie A-club. In de return van finale van de promotie play-offs had de club uit Venetië genoeg aan een gelijkspel tegen Cittadella. De gelijkmaker kwam er pas in minuut 93, op een moment dat Venezia nog amper negen spelers op het veld had.

Uitgerekend Riccardo Bocalon scoorde de treffer van de promotie. De 32-jarige spits werd geboren en getogen in Venetië, kwam in 2013 ook al uit voor Venezia en bezorgde zijn ploeg toen de promotie naar de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Nu trapt hij de club uit zijn geboortestad naar de Serie A. Het is al van 2002 geleden dat Venezia op het hoogste niveau aantrad.

Heerlijke beelden uit Venetië. Venezia keert na 19 jaar terug in de Serie A. pic.twitter.com/wCqE6zrDD2 — Willem Haak (@WillemHaak) May 27, 2021

Eerder verzekerden Empoli en Salernitana zich al van promotie naar de Serie A. Benevento (met Daam Foulon), Crotone en Parma degraderen naar de Serie B.

Opvallend is dat de kans bestaat dat Venezia volgend seizoen niet in zijn eigen stadion kan spelen. Het authentieke Stadio Pierluigi Penzo - dat prachtig gelegen is - voldoet niet aan de Serie A-eisen.

Venezia promoveert naar de Serie A. Voor m'n gevoel horen ze daar ook, omdat ze nou eenmaal in de Serie A speelden toen ik begon te kijken, maar eigenlijk slaat dat helemaal nergens op. Maar moet je kijken, dat stadion. 😍 pic.twitter.com/eOYaAj1JRl — Jean-Paul Rison (@JeanPaulRison) May 27, 2021