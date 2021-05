‘Hoffelijke’ carjacker laat hulpbehoevende vrouw in wagen eerst uitstappen

Boom - Een 75-jarige vrouw beleefde woensdagmiddag de schrik van haar leven in de Bosstraat in Boom. Ze zat in de wagen op haar man te wachten, die even om brood ging bij de bakker, toen een carjacker met de wagen aan de haal ging. Honderd meter verderop liet hij haar hoffelijk uitstappen. De man werd dezelfde avond nog opgepakt en is aangehouden.

Het incident gebeurde woensdagmiddag rond 14 uur in de Bosstraat, naast het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. “Mijn papa ging om brood bij de bakker en liet de motor draaien terwijl mijn mama in de wagen bleef wachten. Plots stapte een man met allemaal winkelzakken in de wagen. Hij legde de zakken op de achterbank, vroeg hoe de wagen werkte en reed als een zot weg”, doet dochter Katleen Ratinckx het verhaal.

De 75-jarige vrouw wist niet wat haar overkwam, maar 300 meter verderop remde de carjacker af. “Aan café Den Bierstal liet hij haar hoffelijk uitstappen”, zegt Ratinckx. “Omdat mijn mama hulpbehoevend is na een hersenbloeding kan ze moeilijk in- en uitstappen, maar de man gaf haar alle tijd. Eens ze was uitgestapt, zei hij nog vriendelijk dat ze de politie mochten bellen en daarna vertrok hij.”

De politie kwam ter plaatse en vond de wagen uiteindelijk zwaar beschadigd terug in Kontich. “De verdachte, een 35-jarige man, werd opgepakt en verscheen voor de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden”, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts. De man ontkent alle betrokkenheid, er zal een psychiatrisch onderzoek volgen naar zijn mentale toestand. “Mijn ouders snappen nog altijd niet goed wat er exact gebeurd is, maar het belangrijkste is dat mijn mama er niets aan overgehouden heeft”, aldus Ratinckx nog.