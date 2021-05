Parket opent onderzoek naar Nederlandstalige school in Sint-Lambrechts-Woluwe

Het parket van Brussel is met een onderzoek gestart naar de Nederlandstalige school Floralia in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat vertelt de woordvoerster van de scholengroep GO! aan La Dernière Heure. Volgens de Waalse krant zijn er namelijk vermoedens van seksueel misbruik. Daarnaast zouden ook onlangs kinderen geëlektrocuteerd zijn op school.

Volgens Karin Struys van GO! is er effectief sprake geweest van elektrocutie op het schoolterrein. “Door de regen kwamen er kabels aan de oppervlakte, waardoor kinderen een kleine schok kregen. Maar alles is nu onder controle. De nodige afspraken zijn gemaakt met de politie en er kwam een ziekenhuis ter plaatse. Maar het incident heeft niet te maken met het onderzoekt”, legt ze uit aan La DH.

Dat onderzoek zou - volgens anonieme bronnen met wie de krant kon spreken - te maken hebben met vermoederlijk seksueel misbruik door een leraar van de kleuterschool. “De politie heeft aan de ouders gevraagd om met hen naar de dokter te gaan. En de school durft ons te vragen om te zwijgen”, klinkt het. De directie zou ook een brief gestuurd hebben naar de ouders over “ernstige feiten die zich op school hebben voorgedaan”. “De politie heeft ons laten weten dat er een onderzoek loopt naar aanleiding van een morele klacht. We nemen de zaak heel serieus en werken samen met het Brussels parket”, staat er volgens Sudpresse te lezen in de brief.