De helft van de Belgische huisdieren is te dik, maar hier wordt daar iets aan gedaan: “Eén knaagbotje staat gelijk aan zeven donuts, dat beseffen mensen niet”

Krijgt je hond dagelijks stipt een snack, en blijven restjes biefstuk of zalm makkelijk plakken in de voederbak van de poes? Dan is het best mogelijk dat uw beest te dik staat, of zelfs obees. Liefst de helft van de Belgische huisdieren heeft een pens, en het is voor hen dat professor dierenvoeding Myriam Hesta (UGent) met een primeur komt: de eerste obesitaskliniek voor huisdieren in ons land.