Nieuwe gevangenisstraf van 14 maanden voor Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai

De Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai Chee-ying is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden voor het organiseren en bijwonen van illegale prodemocratische protesten in 2019. De 73-jarige Lai is de eigenaar van de prodemocratische krant Apple Daily en geldt als een van de meest prominente prodemocratische activisten in Hongkong. Hij zit al in de cel wegens een eerdere veroordeling.

Lai moet brommen wegens deelname aan een illegaal protest op 1 oktober 2019. In april kreeg Lai 12 maanden cel opgelegd voor het organiseren van een van de grootse betogingen voor meer democratie en tegen de invloed van de Volksrepubliek China op het autonome Hongkong, op 18 augustus 2019. Hij kreeg nog 8 maanden cel voor zijn deelname aan een ander illegaal protest. Dat protest vond plaats op 31 augustus 2019, op de vijfde verjaardag van de weigering van Peking om in Hongkong algemene verkiezingen te houden. Van die straffen kan Lai een aantal maanden tegelijkertijd uitzitten, wat zijn totale gevangenisstraf op 14 maanden bracht.

Ook zeven andere prodemocratische activisten zijn gestraft voor hun rol bij de illegale protesten, onder meer voormalig parlementslid Lee Cheuk-yan, die in april ook al een celstraf kreeg.

De massale protesten in Hongkong vonden aanvankelijk plaats vanwege een wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk moest maken, maar werden uiteindelijk gebruikt om een bredere onvrede over de democratie en de lokale regering te uiten. Peking maakte hier in de zomer van 2020 een einde aan door een strenge veiligheidswet in te voeren. Daarmee werd onder meer het streven naar onafhankelijkheid strafbaar en ondermijning van de regering gesteld. Lai zit al geruime tijd vast op grond van die veiligheidswet.