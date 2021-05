Man komt om bij botsing met speed pedelec in Wuustwezel

Wuustwezel - In het Antwerpse Wuustwezel is donderdagavond een 49-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat zegt de lokale politie van de zone Grens. De man reed op een speed pedelec het kruispunt van de Leiweg met de Hoenderstraat over, maar knalde daar tegen een ander voertuig dat de weg kruiste.

Het andere voertuig was een wagen met koeienaanhangwagen. De wagen was het kruispunt net voorbij, maar de man op de speed pedelec reed met hoge snelheid tegen de aanhangwagen aan. De impact was enorm en het slachtoffer overleed ter plaatse. Omdat de omstandigheden voldoende duidelijk waren, stelde het parket geen verkeersdeskundige aan.