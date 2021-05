Kevin De Bruyne jaagt Chelsea-fans de kast op: “Van die Champions League-zege in 2012 herinner ik me niet veel meer”

Zaterdag is het zover. Dan kan Manchester City voor het eerst de Champions League winnen als het Chelsea klopt in de finale. Rode Duivel Kevin De Bruyne sprak in een interview met The Sun over het belang van die finale voor City… en de Champions League winnen met tegenstander Chelsea.

“We vechten hier de laatste zes jaar al voor”, duidde patron De Bruyne het belang van de Champions League-finale voor Manchester City. “We hebben altijd wel de kwartfinales of halve finales gehaald. We zijn altijd bij de beste acht in Europa geweest. Maar als je knock-outmatchen speelt, zit het verschil in de kleine dingen. In het verleden hebben we misschien te veel fouten gemaakt en dit jaar was dat niet zo. Als het moeilijk werd, stonden we heel compact. Dat hebben we deze keer goed aangepakt.”

Vooral de kwartfinales waren in het verleden vaak een eindstation. Onder trainer Pep Guardiola gingen ze er de voorgaande drie jaar telkens in dat stadium uit, maar dit seizoen lukte het wel tegen Borussia Dortmund.”Ik merkte wel dat we daar zenuwachtig waren in de terugmatch”, geeft De Bruyne nu toe. “Iedereen dacht: niet opnieuw. Maar ik denk dat we uiteindelijk goed geantwoord hebben en de match gecontroleerd hebben. In de halve finales waren de zenuwen weg. Het voelde alsof we een obstakel overwonnen hadden.”

Geen herinneringen aan Champions League-zege Chelsea

Voor Kevin De Bruyne kan het zaterdag de eerste keer worden dat hij de Champions League wint… hoewel hij in 2012 al lid was van een team dat de eindzege pakte op het kampioenenbal. In het seizoen 2011/2012 had Chelsea De Bruyne namelijk al overgenomen van Genk, waaraan hij toen wel nog uitgeleend werd. Dat ene seizoen kroonden ze zich tot Champions League-winnaars door Bayern München te verslaan in hun eigen Allianz Arena.

Foto: Pool via REUTERS

Maar terwijl het op dat moment wel het plan was dat De Bruyne bij de start van het seizoen 2012/2013 bij Chelsea zou aansluiten, zegt De Bruyne nu dat hij zich zelfs niet meer kan herinneren de match op tv gezien te hebben. “Ik was er niet. Ik denk niet dat ze me uitgenodigd hadden”, vertelt hij in een interview met The Sun. “Om eerlijk te zijn herinner ik me er niet veel meer van. Soms kijk ik Champions League-finales, maar soms ook niet. Dat hangt van de situatie af. Van deze herinner ik me niet veel meer.”

Erg nuchter en ongetwijfeld onschuldig bedoeld, maar ‘KDB’ jaagt er wel de Chelsea-fans mee de kast op. Die zien de enige Champions League-zege van hun club als een mijlpaal in hun 116-jarige geschiedenis. Dat iemand die op dat moment speler was van hun club zich die na negen jaar al niet meer herinnert, kunnen ze daarom maar matig appreciëren. De Bruyne zou uiteindelijk in slechts negen officiële wedstrijden in actie komen voor Chelsea. In januari 2014 nam Wolfsburg hem over. Anderhalf jaar later legde Manchester City liefst 78 miljoen neer om hem terug naar Engeland te halen.