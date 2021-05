Een op de drie koelkasten en diepvriezers wordt niet correct gerecycleerd

Jaarlijks worden ongeveer 200.000 koelkasten en diepvriezers niet correct gerecycleerd. Dat blijkt uit cijfers van Recupel, die instaat voor de inzameling en verwerking van elektro-apparaten. Ze waarschuwt dat dat zeer schadelijk is voor het milieu. De impact van één fout gerecycleerde koelkast op het broeikaseffect is even hoog als de impact van een autorit van 7.500 kilometer.

Producenten of invoerders van elektrische en elektronische toestellen die lid zijn van Recupel geven aan hoeveel toestellen zij jaarlijks op de markt brengen. In 2019 ging het om 685.595 koelkasten en diepvriezers, terwijl er 462.246 toestellen terechtkwamen bij een erkende verwerker. Uit studies en via haar samenwerking met de Kringwinkels houdt Recupel er ook rekening mee dat 5 procent (34.280 toestellen) een tweede leven krijgt en nog steeds in gebruik is. Maar er zijn dus ook ongeveer 200.000 vermiste koelkasten.

Enorme schade

Als die toestellen niet op een correcte manier gerecycleerd worden, kan de schade voor het milieu enorm zijn. Bij een foute ontmanteling komen namelijk schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen vrij. Bovendien zorgt Recupel ervoor dat 98 procent van de materialen van een koelkast of diepvriezer die bij haar terechtkomt wordt hergebruikt.

Met een nieuwe campagne wil Recupel consumenten aansporen om hun koelkasten en diepvriezers via het juiste kanaal binnen te brengen voor recyclage.