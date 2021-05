Belgische ambassadeur in Zuid-Korea teruggeroepen nadat zijn echtgenote twee verkoopsters geslagen heeft

De minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft besloten het mandaat van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea, Peter Lescouhier, vroeger te beëindigen na het incident van twee manden geleden. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in een persbericht. De vrouw Lescouhier sloeg op 9 april twee verkoopsters in een winkel. De medewerksters dachten dat de vrouw de winkel probeerde te verlaten met gestolen artikelen.

“De heer Peter Lescouhier heeft de afgelopen drie jaar met toewijding gewerkt als Belgische ambassadeur in Zuid-Korea. Tijdens zijn ambtstermijn heeft hij bijgedragen aan een zeer succesvol staatsbezoek in maart 2019. Hij werd echter duidelijk dat de huidige situatie hem niet toelaat om zijn rol op een serene manier te blijven uitoefenen ”, geeft het persbericht aan.

Op de Facebookpagina van de Belgische ambassade in Seoel had ambassadeur Peter Lescouhier zich eerder al in het Engels en het Koreaans verontschuldigd in naam van zijn echtgenote. “Ongeacht de omstandigheden is de manier waarop ze reageerde onaanvaardbaar”, stond er te lezen. De vrouw van de diplomaat nam ook het initiatief om een ??privégesprek te voeren met de twee winkelmedewerkers om zich persoonlijk te verontschuldigen voor haar gedrag.

Tot de zomer

De partners van ambassadeurs genieten diplomatieke onschendbaarheid. De Belgische ambassade had verklaard mee te werken met de politie. Volgens een verantwoordelijke van het politiecommissariaat van Yongsan, in het centrum van Seoel, heeft de ambassade laten weten “het recht op onschendbaarheid van de echtgenote van de ambassadeur te handhaven”. Die onschendbaarheid werd opgeheven op vraag van de politie. Waarna ook besloten is om de ambassadeur vervroegd uit zijn functie te zetten. “Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft besloten dat het in het belang is van onze bilaterale betrekkingen om de ambtstermijn van ambassadeur Lescouhier in Zuid-Korea deze zomer te beëindigen”, klinkt het nog.