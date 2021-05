Goma loopt leeg na vulkaanuitbarsting

De Oost-Congolese stad Goma, die getroffen werd door een uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan, is vrijdag grotendeels leeggelopen nadat de autoriteiten donderdag een “preventieve” evacuatie hadden bevolen uit vrees voor een nieuwe uitbarsting.

In tegenstelling tot de voorbije vier nachten was het donderdagnacht relatief rustig aan de voet van de vulkaan: het aantal aardbevingen lag lager in aantal en intensiteit.

Vrijdagochtend was het centrum van de stad zo goed al leeg, op enkele zeldzame voetgangers en taxi-moto’s na. Tienduizenden mensen zijn de stad ontvlucht.

Foto: AFP

De dodentol door de uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan lag donderdag op 32. Zeker zeventien dorpen werden deels of helemaal verwoest door de lava, hulporganisaties schatten dat tussen de 900 en 2.500 huizen vernield zijn. Verschillende wegen zijn beschadigd na de passage van de lavastroom.

De meeste mensen overleden tijdens het vluchten voor de lavastromen, die meerdere huizen opslokten en het omliggende gebied vulden met giftige gassen. Zeven mensen zijn overleden door lava en vijf zijn gestikt in de gassen van het gesmolten gesteente. De mensen die stikten liepen over afgekoelde lava.