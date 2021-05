Ex-Rode Duivel Nicolas Lombaerts in staf van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent

De vervanger van Peter Balette als T2 wordt hij niet maar ex-Rode Duivel Nicolas Lombaerts (36) kan wel assistent worden in de technische staf van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent.

Aanvankelijk was hem een plaats in de jeugd aangeboden omdat hij de cursus voor UEFA A-en B volgt en zijn stage toch in Gent zou doen. De ex-Buffalo toonde zich echter ambitieuzer. Met het verdwijnen van T2 Balette, die teammanager wordt, video-analist De Mets en conditietrainer Gino Caen wordt de staf grondig vernieuwd en zijn er nog steeds postjes vacant.