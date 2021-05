Jonge vrouw (22) en tiener (14) eerste grote winnaars van loterij dankzij coronaprik: “Vandaag kan mijn leven veranderen”

In de Verenigde Staten draait de vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus op volle toeren. Maar om twijfelaars over de streep te trekken, belonen de overheden van heel wat staten hun inwoners wanneer ze zich laten vaccineren. In Ohio werden woensdag de eerste winnaars van vax-a-million - een loterij waaraan enkel gevaccineerde inwoners kunnen deelnemen - aangekondigd. De 22-jarige Abbigail Bugenske werd in één klap miljonair, maar ook Joseph Costello (14) viel in de prijzen en krijgt een felbegeerde studiebeurs.