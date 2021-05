Nu al opstootjes in Porto tussen fans van Manchester City en Chelsea voor Champions League-finale

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er in Porto al opstootjes geweest tussen Engelse fans van Manchester City en Chelsea. Zaterdagavond spelen de twee teams tegen elkaar in de finale van de Champions League in het plaatselijke Estádio do Dragão.

De Portugese pers meldt dat beide supportersgroepen met elkaar en met de politie clashten nadat de cafés hun deuren sloten om 22u30. Op videobeelden is te zien hoe dronken fans elkaar in de haren vliegen, het verkeer verstoren en op gegeven moment zelfs in het midden van een druk kruispunt beginnen vechten. Volgens de burgemeester van Porto moest één supporter in het ziekenhuis worden opgenomen.

Man City & Chelsea fans fighting eachother in Porto last night! ???? pic.twitter.com/UJUBK8BVc2 — Casual Ultra (@thecasualultra) May 28, 2021

Verwacht wordt dat vandaag en morgen nog veel meer fans zullen afzakken naar Porto. Bij de finale zijn 16.500 toeschouwers toegelaten, maar in werkelijkheid zullen veel meer voetbalfans present tekenen in een poging op het laatste moment alsnog een kaartje te versieren.

Op woensdag was er ook al sprake van supportersgeweld in Portugal toen fans van Manchester City die van Manchester United op de korrel namen na de Europa League-finale.