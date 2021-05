Gilkinet wil maatregelen tegen Wit-Rusland: “Ik ga een verbod om over Wit-Rusland te vliegen voorstellen”

Naar aanleiding van de vliegtuigkaping eerder deze week door Wit-Rusland, heeft de minister van Mobiliteit Georges Gilkinet laten weten dat hij een voorstel zal indienen om te verbieden dat vliegtuigen uit Wit-Rusland nog over ons land mogen vliegen. Ook wil hij geen Belgische vliegtuigen meer over Wit-Rusland laten vliegen.

”We moeten een duidelijk signaal de wereld insturen, een signaal dat meer dan gewoon symbolisch is”, zei de minister tijdens een interview met LN24 naar aanleiding van de gedwongen landing van een Ryanair-vliegtuig door de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko waardoor een journalist gearresteerd kon worden.

“Dat verbod is een politiek signaal dat de Europese Unie zulke piraterij niet duld. We moeten opkomen voor diegenen die verschillende opvattingen hebben, in dit geval een journalist. Dit is essentieel”, klonk het nog.

