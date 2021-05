Ex-UEFA-voorzitter Michel Platini haalt uit naar opvolger Aleksander Ceferin: “Zijn reactie op de Super League was lachwekkend”

Michel Platini haalt in het Franse sportblad l’Equipe stevig uit naar Aleksander Ceferin, zijn opvolger aan de top van de UEFA. Hij vindt dat de Sloveen veel te hard is voor de clubs die hebben geprobeerd een Super League op te richten en noemt zijn reactie “lachwekkend”.

“De grote clubs wilden al veertig jaar weggaan (bij UEFA). Wanneer je voorzitter van de UEFA bent, is het beter hierop te anticiperen dan jezelf voor een voldongen feit te laten plaatsen en de leiders van de clubs “lafaards” of “slangen” te noemen - zoals Ceferin deed. Dat was lachwekkend”, aldus Platini.

Ceferin sprak zich heel sterk uit tegen de twaalf clubs die voorstelden een Super League op te starten. Na heel wat negatieve reacties, onder meer van de supporters, trokken negen clubs al snel hun staart in en werden vervolgens weer in de armen gesloten door de UEFA. Maar Real Madrid, Barcelona en Juventus weigeren de Super League (voorlopig) te begraven. De UEFA heeft er al mee gedreigd de ploegen voor twee jaar uit te sluiten van UEFA-competities.

Onder druk van de grote clubs stemde de UEFA intussen in met een hervorming van de Champions League. Vanaf 2024 bestaat die uit 36 ploegen, vier meer dan vandaag, en de groepsfase zal er meer uitzien als een nationale competitie. Maar volgens Platini interesseert dat idee niemand.

De voormalige Franse topspeler werd in 2015 uit het voetbal geband nadat hij een verdachte betaling van voormalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter had ontvangen. Die ban zit er inmiddels op maar Platini werd toch niet uitgenodigd voor het komende EK, dat over heel Europa wordt gespeeld. “Ik kwam met dat idee maar de gastlanden zijn mij blijkbaar vergeten”, besluit de 65-jarige Fransman.