Belgen in top tien van jongste rokers ter wereld: “Verbied roken op plaatsen waar jeugd samenkomt”

België staat wereldwijd in de top tien van landen waarin op jonge leeftijd al regelmatig wordt gerookt. Zowel jongens als meisjes zijn dan rond de 16, vaak zowat een jaar na hun eerste sigaret. Naar aanleiding van de Werelddag zonder Tabak, op 31 mei, roept het Vlaams Instituut Gezond Leven op om op zo veel mogelijk plaatsen waar de jeugd samenkomt, roken te verbieden. “Het doel is om de jongste generatie rookvrij te laten opgroeien.”

Wereldwijd is de gemiddelde leeftijd waarop mensen regelmatig beginnen te roken – dus niet een eerste trekje of een eerste sigaret – 19 jaar. In Europa en Amerika ligt dat lager, en ons land staat zelfs ...