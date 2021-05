Trillende ramen en auto’s: luide knal die Brussel en omgeving opschrikt blijkt afkomstig van straaljager

Dilbeek / Brussel / Aalst / Lebbeke / Asse / Affligem / Merchtem / Roosdaal / Liedekerke / Assenede / Halle / Denderleeuw / Haaltert - Een hevige knal schrikte deze voormiddag de ruime omgeving tussen Brussel en Aalst op. Intussen blijkt dat het ging om straaljagers van Defensie die door de geluidsmuur waren gevlogen onderweg naar een vliegtuig waarmee alle contact even was verbroken.



Iets na tien uur vrijdagochtend werden Brussel en de Rand opgeschrikt door een luide knal. Al snel gonsde het op sociale media van de geruchten, maar vooral vragen over wat er precies gebeurd was. Aanvankelijk dacht iedereen aan een luide gasontploffing, maar bij de hulpdiensten waren er geen noodoproepen gesignaleerd. Even later werd duidelijk wat er dan wel was gebeurd.

Geluidsmuur

“Het contact met één van de vliegtuigen in ons luchtruim was even onderbroken”, zegt Dominique Dehaene van luchtverkeersleider Skeyes. “Zoals de procedure het voor schrijft hebben we vervolgens contact opgenomen met Defensie. Zij hebben straaljagers de lucht ingestuurd die het vliegtuig moesten onderscheppen. Maar we hebben het contact met het vliegtuig al snel kunnen herstellen.”

De luide knal die dus te horen was, bleek afkomstig van zo’n straaljager die door de geluidsmuur vlogen aan hoge snelheid.

