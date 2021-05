Australië sluit ambassade in Afghanistan

Australië ziet zich genoodzaakt de ambassade in Afghanistan te sluiten. Het land had zijn bezorgdheid geuit over de veiligheid in hoofdstad Kaboel, met het oog op de terugtrekking van de buitenlandse troepen uit Afghanistan.

De Australische premier Scott Morrison maakte de beslissing dinsdag bekend, dat op 28 mei de ambassade in Kaboel tijdelijk wordt gesloten “vanwege de nakende internationale militaire terugtrekking uit Afghanistan”. Die schept een “steeds meer onzekere veiligheidsomgeving”. “Zodra de omstandigheden dat toelaten, hernieuwen we een permanente vertegenwoordiging in Kaboel”, zei hij.

Drastische aanpassingen

De beslissing onderstreept de moeilijkheden voor buitenlandse ambassades, die nu hun werking drastisch moeten aanpassen. Tegen 11 september moeten de Amerikaanse troepen uit Afghanistan zijn teruggetrokken. De VS hebben nog zowat 2.500 militairen in het land. Ook de andere buitenlandse troepen, ook Belgische, zijn aan hun terugtrekking gestart.

Ook bij de duizenden Afghaanse werknemers van ambassades stijgt de ongerustheid. Zij vrezen het slachtoffer te worden van represailles door de taliban, die hen als verraders beschouwen.

Navolging

Voor de Afghaanse politieke analist Sayed Nasir Musawi zou het Australische voorbeeld de komende maanden wel eens navolging kunnen krijgen. “De westerse landen zijn er niet van overtuigd dat de huidige regering zal kunnen overleven”, zei Musawi aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

De Afghaanse autoriteiten verzekeren dan weer dat ze wel in staat zijn om de taliban te verhinderen opnieuw naar de wapens te grijpen. De islamistische rebellen hebben de afgelopen maanden wel weer terreinwinst geboekt en controleren duizenden districten volledig of gedeeltelijk. Ze omcirkelen nu ook verschillende grote steden, een tactiek die ze ook toepasten voor ze aan de macht kwamen in 1996.

Volgens enkele waarnemers wachten ze op het einde van de terugtrekking om een groot offensief op te starten.