Braziliaanse media: “Ajax-aanvaller David Neres opgepakt bij illegaal feest met meer dan honderd mensen in Sao Paulo”

Ajax-speler David Neres is donderdagnacht opgepakt door de Braziliaanse politie. Volgens Braziliaanse media was de aanvaller van de Nederlandse kampioen in Sao Paulo op een illegaal feest.

Neres werd volgens onder meer nieuwszender Globo gearresteerd op een feest dat in strijd is met de huidige coronamaatregelen in Sao Paulo. Op het feest waren meer dan honderd mensen aanwezig. Velen droegen geen mondkapje.

Neres is volgens de media niet de enige voetballer die werd opgepakt. Ook Robert Arboleda van Sao Paulo werd gearresteerd. Ajax heeft de mogelijk arrestatie van Neres vernomen uit de media, maar heeft de voetballer zelf nog niet gesproken, meldt de club.

De 24-jarige Neres speelt sinds begin 2017 voor Ajax. De Braziliaanse rechtsbuiten was afgelopen seizoen goed voor acht goals en vijf assists in 39 wedstrijden.