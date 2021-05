De inflatie stijgt in mei tot 1,46 procent. Dat meldt Statbel vrijdag. In april bedroeg de inflatie nog 1,23 procent.

Deze toename in inflatie is volgens Statbel voornamelijk te wijten aan de inflatie voor energie: de prijzen voor energie lagen vorig jaar in mei vrij laag door de coronacrisis.

Concreet is elektriciteit nu 8,4 procent duurder dan een jaar geleden, en aardgas 16,1 procent. Maar ook benzine en diesel zijn een stuk duurder: motorbrandstoffen kosten 22 procent meer. Huisbrandolie is dan weer 22,1 procent goedkoper dan een jaar geleden.

De inflatie voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken blijft negatief en bedraagt momenteel -1,59 procent. Aardappelen bijvoorbeeld zijn 8 procent goedkoper dan een jaar geleden, en vers fruit 7,2 procent.

Deze toename in inflatie is volgens Statbel voornamelijk te wijten aan de inflatie voor energie: de prijzen voor energie lagen vorig jaar in mei vrij laag door de coronacrisis. De inflatie voor voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken blijft negatief en bedraagt momenteel -1,59 procent.