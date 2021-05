Spectaculaire beelden boven Oostende vrijdagochtend. Een luchtballon bleek er op negentig meter hoogte in een torenkraan te bengelen. Gelukkig ging het om opnames voor de fictiereeks ‘Onder vuur’.

De politie kreeg vrijdagochtend enkele telefoontjes van bezorgde burgers. Een luchtballon bleek op negentig meter hoogte in een torenkraan te bengelen bovenop de Ensor I-toren die nog in aanbouw is. Spectaculair ...