Steven Van Gucht: “Vooral tieners zijn nu verantwoordelijk voor de besmettingen”

De persconferentie van het crisiscentrum begon vrijdag positief: “Eindelijk hebben we zicht op een terugkeer naar het normale leven”. Maar voorzichtig zijn blijft uiterst belangrijk, zeker nu blijkt dat het vooral jonge mensen zijn die in het ziekenhuis belanden en het voornamelijk de tieners zijn die voor de besmettingen zorgen.

“De gunstige evolutie blijft doorzetten”, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie. “Gisteren zijn we onder de 500 patiënten op intensieve zorgen geraakt. Deze dalende trend betekent dat er meer aandacht kan worden gegeven aan de niet-covid zorg.” Als de cijfers het zo blijven goed doen, zouden we in de eerste week van juni zelfs onder een gemiddelde van 75 ziekenhuisopnames per dag uitkomen.

“We zien de ziekenhuisopnames vooral dalen bij de 65-plussers. Er liggen voornamelijk 40 en 50-plussers in het ziekenhuis, het gaat om 43 procent van het totaal aantal hospitalisaties. Ook worden meer twintigers en dertigers opgenomen dan 80-plussers. Dat komt omdat er minder 80-plussers worden opgenomen door de vaccinatie in die groep”, legde Van Gucht uit.

In totaal liggen er momenteel 1.366 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 491 op intensieve zorgen. Het gaat om een daling van respectievelijk 17 en 13 procent op weekbasis. “Als de dalende trend op intensieve zorgen aanhoudt, dan kunnen we vanaf 7 juni onder de 400 patiënten op intensieve zorgen zitten”, klinkt het nog.

Besmettingen: “Vooral jongeren verspreiden het virus”

Ook voor het aantal besmettingen wordt er nu naar een jongere categorie gekeken. Want het zijn nu vooral tieners die voor de besmettingen zorgen, daar is er een toename van 14 procent. Tieners zijn nu verantwoordelijke voor 1 op 5 van de vastgestelde besmettingen. Ook bij de 90-plussers is er een lichte toename te zien. Volgens Van Gucht gaat het over een kleine stijging. Bij die categorie is er sprake van kleine piekjes, waarschijnlijk door besmettingen in woon-zorgcentra.

De voorbije week werden er gemiddeld 2.049 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld (-3 procent). Van Gucht wijst erop dat in de cijfers ook Pinkstermaandag is opgenomen, terwijl Hemelvaart nog in de vergelijkingsperiode ligt. “We vergelijken nu dus opnieuw twee periodes die elk een feestdag bevatten waardoor de lichte afname die we nu zien in het aantal besmettingen waarschijnlijk een relatief correcte weergave is van de werkelijke trend.”

Overlijdens: “Toont aan dat vaccin beschermt”

Tot slot blijft ook het aantal overlijdens dalen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 17 overlijdens per dag (-13 procent). De overlijdens in de leeftijdscategorie van 45 tot 64 jaar nemen wel nog toe, terwijl die bij de oudere leeftijdsgroepen stelselmatig afnemen.

Momenteel vindt 20 procent van de overlijdens plaats bij mensen jonger dan 65 jaar. “Wanneer we dat vergelijken over het ganse verloop van de pandemie, dan bedroeg dat slechts 7 procent van de overlijdens. Dit is opnieuw een overtuigende illustratie van de uitstekende bescherming die het vaccin biedt bij de oudere generaties”, besluit Van Gucht.

Nieuwe regels rond ventilatie

Binnenkort is het tijd voor de heropening van de horeca binnen, dat zal gepaard gaan met nieuwe regels rond ventilatie. “Vanaf vandaag moeten alle luchtzuiveringssystemen geregistreerd zijn, dat helpt voor beter een overzicht en controle te hebben”, legde Brecht Vercruysse (FOD Volksgezondheid) uit. “Gevaarlijke systemen, zoals UVC-lampen, producten die lucht ioniseren of koud plasma gebruiken zijn verboden”. Wel zouden er uitzonderingen mogelijk zijn, fabrikanten moeten dan kunnen aantonen dat hun producten niet gevaarlijk en doeltreffend zijn.

Deze nieuwe maatregelen zijn van toepassing voor niet-medische pekken die open zijn voor het publiek, zoals musea, cafés en restaurants. Er is ook een nieuwe website voor fabrikanten van zulke ventilatiesystemen: www.corona-ventilation.be Vanaf begin juni komt hierop ook een lijst met ‘goede systemen’ voor wie een zou willen aankopen.

“Geen enkel systeem kan garanderen dat de lucht 100 procent virusvrij is, daarom moeten we de andere maatregelen blijven respecteren zoals de handen wassen, afstand houden en een mondmasker dragen”, klinkt het nog.