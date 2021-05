19-jarige blijft langer aangehouden voor moord op Leander Quintyn uit Tielt

Tielt - De 19-jarige Jarod D. blijft een maand langer in de cel voor de willekeurige moord op Leander Quintyn (32) in Tielt. Het motief blijft onduidelijk, maar de tiener bekende de feiten wel.

De feiten dateren van 6 maart. Leander Quintyn (32) werd toen vlakbij zijn woning in het West-Vlaamse Tielt neergestoken met enkele messteken. Hij bezweek op enkele meters voor zijn woning. De politie tastte aanvankelijk in het duister. Maar met een “gelukje” kwam Jarod D. toch in het vizier. Hij belde kort na de moord namelijk zijn broer op. Die vertelde dat op zijn beurt tegen een kameraad en die laatste stapte naar de politie.

De 19-jarige jongeman - een fervente gamer - werd een maand geleden opgepakt en bekende de feiten. Hij werd al een tweede keer verhoord, maar een motief kon hij de speurders nog steeds niet geven. Hij kende het slachtoffer niet, sprak de man nooit eerder en had ook op het moment van de feiten geen contact met hem. Hij verscheen vrijdagmorgen de tweede keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hem een maand langer aan te houden. Niet bepaald een verrassing.

Zijn advocaat Randall Huysentruyt was uiteindelijk maar een tweetal minuten binnen in de raadkamer. “Het is wachten op het onderzoek door de gerechtspsychiaters”, zegt hij. “Dat zal toch een heel belangrijk aspect in deze zaak zijn.”