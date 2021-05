Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir stelt Defensie in gebreke voor natuurbrand in Brecht

Brecht - De Vlaamse minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) stelt Defensie in gebreke na de brand van afgelopen maand in Brecht. “Het natuurherstel zal bijzonder veel tijd en ook geld kosten, om nog maar te zwijgen van de onherstelbare ecologische achteruitgang”, klinkt het in een persbericht.

Vrijdagochtend maakte de VRT bekend dat er tijdens de militaire oefeningen een maand geleden gebruik was gemaakt van uiterst brandbare fosforkogels. Naar aanleiding daarvan nam Demir contact op met de federale minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) met de vraag de oorzaken te onderzoeken en mee te werken aan het gerechtelijk onderzoek en het noodzakelijke natuurherstel. “Omdat er geen antwoord kwam van Dedonder, heeft Demir beslist om Defensie formeel in gebreke te stellen voor de natuurbrand en ze verantwoordelijk te houden voor alle kosten die gepaard gaan met de gevolgen ervan, waaronder het natuurherstel en de ecologische achteruitgang.”

“De natuurbrand vernietigde in één keer 15% van de droge heide in Vlaanderen en toch vindt de federale Defensieminister het blijkbaar overbodig om ook maar enigszins te antwoorden op de vragen die wij haar gesteld hebben”, zegt Demir. “Dat getuigt van een groot gebrek aan verantwoordelijkheidszin en een gebrek aan respect voor de talloze veiligheidsmensen, medewerkers en vrijwilligers op het terrein. Daarom stellen we Defensie formeel in gebreke voor de brand en alle gevolgen ervan.”

Vrijdagochtend bleek dat de brand veroorzaakt zou kunnen zijn door het gebruik van uiterst brandbare fosforkogels.