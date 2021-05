Ouders verongelukte Tibau (18) verbolgen dat bestuurder gevangenis heeft verlaten: “Alsof zijn dood niet belangrijk is”

Lille / Turnhout / Kasterlee -

De 21-jarige man uit Turnhout die op 10 mei in Lille in dronken toestand het ongeval veroorzaakte waarbij Tibau Verelst (18) uit Kasterlee om het leven kwam, heeft de gevangenis mogen verlaten. Hij zit thuis onder elektronisch toezicht. De ouders van het slachtoffer reageren verbolgen. “Hij kan bij wijze van spreken opnieuw thuis gaan feesten”, zeggen ze. “Zijn cel is verhuisd naar bij hem thuis”, reageert de advocaat van de bestuurder.