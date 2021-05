Vulkaan Etna opnieuw uitgebarsten

De vulkaan Etna heeft op het Italiaanse eiland Sicilië opnieuw lava en as gespuwd. In de voormiddag ontstonden bij meerdere uitbarstingen gloedwolken die uit de zuidoostelijke krater naar beneden daalden, terwijl een aswolk enkele kilometers boven de vulkaan uitrees. Dat meldde het nationale instituut voor geofysica en vulkanologie (INGV) vrijdag.

Op beelden is te zien hoe er lava uit de top van de meer dan 3.300 meter hoge berg in het oosten van Sicilië schiet. Voorlopig zijn er nog geen berichten van slachtoffers of grote schade.

De voorbije dagen zijn op de Etna herhaaldelijk sterke uitbarstingen waargenomen. Ook de Stromboli, op het gelijknamige vulkaaneiland ten noordoosten van Sicilië, is onlangs nog uitgebarsten