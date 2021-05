Drie maanden rijverbod voor geïntoxiceerde doelman Cercle Brugge na negeren rode lichten: “Dacht dat hij achtervolgd werd”

Kortrijk / Brugge - Sébastien Bruzzese, doelman bij eersteklasser Cercle Brugge, kreeg vrijdag voor de politierechtbank in Kortrijk een boete van 2.000 euro en een rijverbod van drie maanden opgelegd. Onder invloed negeerde hij onder meer drie verkeerslichten, en daarvoor had hij wel een heel originele uitleg.

2.000 euro boete en een rijverbod van drie maanden. Dat is het verdict voor doelman van Cercle Brugge Sébastien Bruzzese. De profvoetballer moest vrijdag voor een reeks misdrijven voor de Kortrijkse politierechtbank verschijnen.

In de nacht van 17 op 18 januari vorig jaar zag een anonieme patrouillewagen van de politiezone Vlas dat hij zijn richtingaanwijzer niet gebruikte bij het inslaan.

132 kilometer waar je 90 mag

“De jeep met sportieve rijstijl reed daarna 76 waar 50 mag”, vertelt het parket. “Toen hij vanuit de Brugsesteenweg in Kortrijk de R8 wilde opdraaien, negeerde hij een rood licht. Op de R8 zelf negeerde hij nog eens twee rode lichten. Daarna stoof hij weg met 132 kilometer per uur, waar je 90 mag.”

De politie hield hem uiteindelijk staande. Bleek dat Bruzzese gedronken had en ongeveer 1 promille in het bloed had. Bovendien was het keuringsbewijs van zijn wagen al enkele maanden verlopen. Heel wat overtredingen dus en dat met een niet al te rooskleurig verleden. Zo moest de keeper al eens een maand zijn rijbewijs inleveren na dronken rijden.

Zijn advocaat kwam echter met een bijzondere uitleg voor het negeren van de stoplichten en de overdreven snelheid. “Mijn cliënt kruiste een tegenligger – met anonieme agenten in, zo bleek later – en die draaide zich om hem te volgen”, klonk het.

“Hij dacht dat hij achtervolgd werd en had schrik. De politie had eigenlijk eerder de zwaailichten moeten gebruiken. Zodra hij wist dat het om politie ging, ging hij aan de kant.”

Een uitleg die bij zowel het parket als de rechter de wenkbrauwen deed fronsen. “Als hij drie rode lichten negeert, waarom stopt hij dan bij een vierde?”, vroeg de openbaar aanklager zich af. Ook de rechter vond het onverantwoord. “Op een baan als de R8 stoplichten negeren? Neen, dan had hij beter gewoon de politie gebeld.”