Jaar rijverbod en zware boete voor Tanja Dexters na vluchtmisdrijf: “Ze filmde met eigen dashcam hoe ze door het rood reed”

Olen - Ex-Miss België Tanja Dexters is veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden. De politierechter in Turnhout haalt haar onmiddellijk van de baan na een incident in november 2019. Ze zwalpte toen over de baan, reed vier keer door een rood licht en botste tegen een oplegger. De rechter is ervan overtuigd dat Dexters gedronken had. Zelf blijft ze erbij dat ze geen probleem heeft.

De saga tussen de Turnhoutse politierechtbank en Tanja Dexters is tot een voorlopig einde gekomen. Eind april kreeg Dexters nog te horen dat het parket haar door middel van artikel 42 onmiddellijk van de baan wilde halen. Een gevolg van een incident uit november 2019, toen Dexters vier keer een rood licht negeerde. Dat werd met haar eigen dashcam gefilmd.

Plassen op straat

Ze reed zigzaggend over de baan in Olen en knalde uiteindelijk tegen een oplegger. Ze wandelde gewoon naar huis, en toen de politie ter plaatse kwam, plaste ze in het midden van de straat. In december vertelde ze aan de rechter dat ze zich van die feiten niets herinnerde.

“Ik zat in een waas en zag het einde van de tunnel niet. Ik had mezelf gewoonweg niet onder controle. Maar ik had absoluut niets gedronken of was niet onder invloed van drugs”, was haar uitleg. Of ze had gedronken of drugs had genomen is niet geweten, want ze weigerde destijds een speekseltest af te leggen. Toen de rechter een maatschappelijk onderzoek oplegde om na te gaan hoe Dexters haar leven leidde, zat ze met een haaranalyse niets in, want ze had naar eigen zeggen niets te verbergen. Dat pakte verkeerd uit.

“Uit het toxicologisch haaronderzoek is gebleken dat Tanja Dexters een hevige drinker is, en een matig gebruiker van cannabis”, zei de openbare aanklager eind april. “De deskundige besluit dat ze gelet op haar alcoholmisbruik en beperkt gebruik van cannabis lichamelijk niet in staat is om een voertuig te besturen.”

Zelf bleef La Dexters erbij dat ze in geen geval een alcoholprobleem heeft. “Ik ben niet verslaafd”, zei ze.

Vierde veroordeling

“Ik drink graag een glas. En ik kom gemakkelijk in de verleiding als er een feestje is en ik moet niet rijden. Ik heb zeven weken op een eiland gezeten zonder glas. Ik heb me daar niet slecht door gevoeld. Integendeel, ik heb het gewonnen.”

De rechter heeft ondertussen een vonnis geveld, en is ervan overtuigd dat Dexters op het moment van de feiten dronken of onder invloed van drugs was. “Dat blijkt uit het rijgedrag dat werd vastgesteld door haar eigen dashcam, dat aantoont dat ze herhaaldelijk een rood licht negeerde en bijna voortdurend zwalpend reed. De beklaagde werd in het verleden reeds driemaal strafrechtelijk veroordeeld voor inbreuken die verband houden met overmatig alcoholgebruik”, oordeelde rechter Draulans.

“Gelet op haar gedrag richting de agent in burger en het feit dat zij een speekseltest weigerde, is het ook duidelijk dat zij aan verdere vaststellingen wilde ontsnappen”, zegt de rechter.

Hij veroordeelt Dexters voor het alcoholgebruik en het vluchtmisdrijf tot een rijverbod van twaalf maanden, waarvan zes maanden effectief. Ze moet ook een boete van 4.000 euro betalen.

Als ze nadien slaagt voor een psychologisch en medisch onderzoek, en opnieuw het theoretisch en praktisch rijexamen succesvol kan afleggen, kan het rijverbod ingetrokken worden.