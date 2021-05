Cryptomunten weer onder druk: waarde bitcoin daalt tot 35.000 dollar

De markt van de cryptomunten staat vrijdag opnieuw onder druk. De bitcoin, de bekendste virtuele munt, verloor op het handelsplatform Bitstamp 8 procent aan waarde, tot 35.340 dollar. De op een na grootse munt Ether zakte 10 procent, tot minder dan 2.500 dollar. En ook de andere cryptomunten tekenden verliezen op.

Experts wijten de recente prijsdaling aan de kritische toon die de Japanse centrale bank aannam tegenover de cryptomunten. Topman Haruhiko Kuroda had het volgens hem speculatieve karakter van de bitcoin aan de kaak gesteld. Hij sluit zich zo aan bij verschillende andere centrale bankiers die kritisch staan tegenover cryptomunten voor particulieren. Heel wat centrale banken willen dan ook digitale versies van hun eigen valuta ontwikkelen.

De cryptomarkt was de afgelopen weken ook al een tijdlang sterk gezakt nadat de Chinese centrale bank kritiek had geuit. En ook Tesla-topman Elon Musk helpt de cryptomunten momenteel niet. Hij was lang een grote voorstander van de virtuele munten en liet zelfs toe dat mensen in de VS met bitcoins een Tesla konden kopen. Dat is ondertussen niet meer mogelijk vanwege de impact op het milieu van de cryptomunt, en hij zinspeelde in tweets ook op het verkopen van de cryptomunten van Tesla.