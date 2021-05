Verzamelaar van airsoftwapens zorgt voor opschudding: vaccinatiecentrum Lint tijdje in lockdown

Lint - Het vaccinatiecentrum in Lint, in de AED Studios, is vrijdagmiddag een tijdlang in lockdown geplaatst door de lokale politie. Er werd een melding gedaan van een mogelijk gewapende man die in de buurt rondhing. Het bleek te gaan om een verzamelaar van airsoftwapens, die in de buurt had afgesproken met een collega om die te verkopen.

“Rond de middag kwam er een melding binnen van een individu die in de Fabriekstraat in Lint, in de omgeving van het vaccinatiecentrum, rondliep met wat leek op een wapen. Omdat het vaccinatiecentrum een mogelijk doelwit zou kunnen vormen voor mensen met minder goede ideeën, namen we het zekere voor het onzekere en werd besloten om het centrum in lockdown te plaatsen”, legt Reiner Smets van de lokale politie Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) uit.

De verdachte persoon werd na een sweeping teruggevonden. “Het bleek te gaan om een verzamelaar van airsoftwapens. Hij had daar afgesproken met een collega om die wapens te verkopen. Er werden dus voor alle duidelijkheid geen strafbare feiten gesteld”, aldus Smets nog.

Intussen is het vaccinatiecentrum weer vrijgegeven, zo bevestigt ook Filip Van Vlem, woordvoerder van de AED Studios, aan onze redactie. “We kunnen opnieuw veilig verder gaan met de vaccinaties en willen de politie bedanken voor de vlotte samenwerking”, zegt Van Vlem.