KBC wil eigen virtuele munt lanceren

Bank-verzekeraar KBC plant een eigen virtuele munt, een ‘KBC Coin’. Met die munt kan KBC bijvoorbeeld de loyale klanten financieel compenseren, en dat op een digitale manier. Dat maakte de bank vrijdag bekend bij een presentatie over de eerste maanden van ‘Kate’, de virtuele assistente in de bankapp.

“Deze munt kan in eerste instantie verdiend worden door loyale klanten en besteed worden aan extra diensten”, klinkt het. De munt zal in een gesloten systeem zitten.

De cryptomunten zijn een van de gebieden waar de bankier uit de Havenlaan zich in de toekomst op wil toespitsen. Vorig week meldde De Tijd bijvoorbeeld al dat een proefproject loopt in Leuven waarbij eigenaars van een elektrische wagen hun laadbeurt kunnen betalen met een speciaal daarvoor ontwikkelde virtuele munt.

KBC benadrukt daarbij dat het niet om bitcoins of gelijkaardige uiterst volatiele munten gaat. De bank verwijst zelf bijvoorbeeld naar virtuele munten ondersteund door een centrale bank.

“Eigenheid”

Naast de cryptomunten wil KBC ook inzetten op de privacy of identiteit en eigenheid van de klanten. KBC kan die “eigenheid beschermen”, aldus CEO Johan Thijs. De bank wil een platform bouwen dat de klant de volledige controle geeft over zijn identiteit.

Naar analogie met de fysieke kluis biedt KBC nu al de virtuele kluis aan. KBC wil bijvoorbeeld gaan naar een systeem waarbij persoonlijke gegevens van de klant via bijvoorbeeld de app gebruikt worden bij pakweg de aankoop van een vliegticket.

Corona biedt een ander voorbeeld. Gebruikers van de app zullen in de toekomst via de app toegang kunnen krijgen tot ‘Helena’, een uitwisselingsplatform voor medische gegevens. Zo kunnen ze bijvoorbeeld testresultaten consulteren of nog het toekomstige coronacertificaat bovenhalen. “We gaan allemaal een vaccin krijgen en vaccinatie zal een voorwaarde zijn om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot een cinema, festival of later misschien zelfs de bus, tram en trein”, aldus Thijs.