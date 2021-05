TikTok in vizier van Europese Commissie voor reclame gericht op minderjarigen

De Europese Commissie en het netwerk van nationale consumentenautoriteiten (CPC) zijn een formele dialoog gestart met TikTok. De videoapp, die vooral mikt op kinderen en jongeren, ligt onder vuur van de Europese consumentenorganisatie BEUC voor zijn agressieve marketingtechnieken.

De Europese consumentenorganisatie trok eerder dit jaar aan de alarmbel na klachten van verschillende nationale consumentenorganisaties, waaronder Test Aankoop. Volgens de BEUC heeft TikTok de Europese consumentenrechten geschonden, onder meer door agressieve marketingtechnieken gericht op kinderen en door gebruik te maken van verborgen reclame. Daarnaast neemt de organisatie ook de gebruiksvoorwaarden van de videoapp op de korrel: die zouden misleidend en verwarrend kunnen zijn voor consumenten.

Naar aanleiding van die klachten hebben de Europese Commissie en het netwerk van nationale consumentenautoriteiten CPC vrijdag een formele dialoog gestart met de Chinese app om zijn commercieel beleid te evalueren. TikTok krijgt een maand de tijd om op de uitnodiging van de Commissie en het CPC in te gaan.

“Het is verboden om op kinderen en minderjarigen te richten met verborgen reclameboodschappen, zoals banners in video’s”, zegt bevoegd Eurocommissaris Didier Reynders. “De dialoog die we vandaag lanceren, zou TikTok moeten helpen om de Europese regels rond consumentenbescherming te respecteren”, aldus de Belg.