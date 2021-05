Uber-chauffeurs betogen tegen controles op smartphonegebruik

Zowat 150 à 300 Uber-chauffeurs bliezen vrijdag om 10 uur verzamelen aan de Pachecolaan in het centrum van Brussel. Ze protesteren tegen de toepassing van een wet van 1995, die het gebruik van smartphones verbiedt door chauffeurs die via platformen zoals Uber werken. De stoet trok zonder incidenten richting het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), waarna een delegatie met het kabinet van Vervoort kon spreken.

De delegatie pleitte daar voor een opschorting van de sancties totdat het hof van beroep een definitieve uitspraak over het geschil heeft gedaan. Een ander alternatief dat naar voren werd geschoven was om te wachten op de hervorming die voor de zomer wordt verwacht.

“Er werd eind februari een omzendbrief gestuurd naar degenen die gebruikmaken van een VVC-licentie (voertuigen met chauffeurs). Daarbij werden ze herinnerd aan de wet van 1995, die het gebruik van smartphones verbiedt”, vertelt Asmaa Snaibi, woordvoerster van het gemeenschappelijk front. “Tot op de dag van vandaag werden we niet gehoord. We bevinden ons in onzekerheid en voor de chauffeurs staat veel op het spel. Ze vrezen boetes en de inbeslagname van hun voertuigen.”

De Belgische taxifederatie (FeBet) en Uber liggen met elkaar in de clinch, aangezien FeBet van mening is dat Uber de facto optreedt als taxidienst, zonder te voldoen aan de relevante wetgeving.

In een tussenvonnis oordeelde het hof van beroep dat de juridische constructie van Uber om te proberen te voldoen aan de wetgeving onwettig was. Het Grondwettelijk Hof moet zich echter nog uitspreken over twee prejudiciële vragen. Door dit gedeeltelijke vonnis besliste de Brusselse regering om sinds 1 maart de wet van 1995 strikt toe te passen, wat in de praktijk een verbod op het gebruik van de Uber-applicatie inhoudt.