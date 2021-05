Twee jaar voor onthaalmoeder uit Diepenbeek die vijf maanden oude baby door elkaar schudde

Diepenbeek - Een 34-jarige onthaalmoeder uit Diepenbeek is door de Hasseltse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel omdat ze een vijf maanden oude baby hardhandig aanpakte toen die niet wilde stoppen met wenen. Het kind hield aan de mishandeling het shakenbabysyndroom over. Aan hem en zijn ouders moet de onthaalmoeder ook een schadevergoeding van in totaal 20.573 euro, vermeerderd met intresten en de gerechtskosten.

Enkele uren nadat de moeder haar zoontje op 24 september 2019 bij de onthaalmoeder had afgezet, kreeg ze een telefoontje dat er iets met haar zoontje scheelde. De moeder haastte zich terug naar de onthaalmoeder en zag dat haar kind lijkbleek met open ogen op een speelmat lag en niet meer reageerde. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze dacht dat hij een epilepsieaanval gekregen had.

De artsen onderzochten de jongen en stelden vrij snel vast dat hij leed aan het shakenbabysyndroom. Zo werden er meerdere bloedingen vastgesteld in de hersenen en konden de letsels van de jongen niet veroorzaakt zijn door een traumatische impact. Ook was er een overdruk in de hersenen.

Ontkenning

Enkele dagen na het voorval legde de onthaalmoeder een getuigenis af bij de politie waarin ze eerst ontkende dat ze het kind hardhandig had aangepakt. Toen ze door de politie naar huis werd gebracht, begon ze plots te vragen welke straf ze zou krijgen als ze schuldig zou zijn. Ook vroeg ze aan de agenten hoe een polygraaf precies werkt.

Tijdens een huiszoeking werden ook de computer en gsm van de onthaalmoeder doorzocht. Daarop vonden de agenten opzoekingen terug, enkele uren nadat het kind naar het ziekenhuis was gebracht, over het shakenbabysyndroom en de gevolgen daarvan. De diagnose was toen nog niet gesteld.

In een tweede verhoor gaf de onthaalmoeder toe dat ze enkele keren op en neer was gesprongen met de baby in haar armen omdat die bleef huilen. Mogelijk had ze het hoofdje van de jongen te hard neergelegd op een mat. Omdat de jongen bleef huilen maakte ze bewegingen met de beentjes en draaide ze hem enkele keren bruut van links naar rechts. Daarna draaide ze hem van zijn rug op zijn buik zonder zijn nekje te ondersteunen. Vanaf dan stopte hij met wenen.

Stilzwijgen

De Hasseltse rechter neemt vooral aanstoot aan het feit dat de onthaalmoeder cruciale tijd heeft laten voorbijgaan door verschillende dagen te zwijgen over de toedracht van de verwondingen van de jongen. “Pas na haar aanhouding en de confrontatie met de bevindingen van de aangestelde geneesheer legde ze verklaringen af omtrent hetgeen werkelijk heeft plaatsgevonden”, zo staat te lezen in het vonnis.

De onthaalmoeder vroeg de opschorting, maar vanwege de zware feiten ging de Hasseltse strafrechter daar niet op in. De rechter veroordeelde haar tot een gevangenisstraf van twee jaar, met uitstel.