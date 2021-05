Vliegtuig en limo van Roemeense dictator Ceausescu geveild

Het presidentiële vliegtuig en de limousine van de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu hebben op een veiling een veelvoud gehaald van de inzetprijs, zo heeft het persbureau Mediafax vrijdag gemeld.

Het ‘Super-one-eleven’-vliegtuig dat Ceausescu gebruikte totdat hij in 1989 werd afgezet, ging bij Artmark voor 120.000 euro onder de hamer, terwijl de startprijs 25.000 euro bedroeg. Het vliegtuig had wel niet meer het luxueuze interieur waarvan Ceausescu had genoten.

De Paykan Hillman Hunter, een limousine die de dictator van de Iraanse sjah Mohammad Reza Pahlavi cadeau kreeg, werd op 95.000 euro afgeklopt, bijna 24 keer de startprijs van 4.000 euro.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP