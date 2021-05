Veel moet er niet meer voor de vrouwen van OHL, die hun seizoen zaterdag afsluiten op Standard. De tweede plaats is al een zekerheid, en toch willen ze in schoonheid afronden. “Dat is de leukste manier om af te sluiten”, zegt flankaanvalster Estée Cattoor (17).

“We gaan ons wel nog altijd focussen”, zegt Cattoor. ”Maar er is iets minder druk nu de tweede plaats binnen is. Een reden om laks te starten is dat niet. We gaan genieten, maar we willen ook winnen omdat ...