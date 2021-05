Droog en temperaturen tot 25 graden: hoe warme Russische lucht ons plots vroege zomer kan opleveren

Eindelijk hoef je niet meer met een paraplu en winterjas over straat, want de lente is officieel ingezet. Zo mogen we volgende week temperaturen van meer dan twintig graden verwachten. En het ziet ernaar uit dat het goede weer deze keer zal blijven duren.

Goed nieuws voor wie dit weekend een terrasje wil doen: aan het koude voorjaar komt nu eindelijk een einde. Dit weekend al zullen de temperaturen stijgen tot 20 graden en volgende week krijgen we met 25 graden zelfs vroeg zomerweer. Bovendien blijft het de hele week zonnig en droog.

Weerman Frank Deboosere voorspelt dat het ook na volgende week warm zal blijven. “Op verschillende plaatsen halen we ondertussen al temperaturen van 17 graden. Veel lager zullen die zeker niet meer zakken. Tegen eind volgende week verwachten we misschien nog een bui uit Frankrijk. Maar voor de rest mogen we beginnen te hopen op vroeg zomerweer.”

Juist op tijd voor de weerkundige zomer die op 1 juli begint. En dat hebben we allemaal te danken aan een warme luchtstroom uit het Oosten. “In april en mei kregen we een koude luchtstroom uit het Noorden, maar nu komt er een warme stroom uit Rusland. Daar werden de voorbije week zelfs warmterecords gebroken. En nu krijgen ook wij een beetje van die warmte”, zegt Deboosere.

Zonnen

Vanwege die warmte verwachten ze dit weekend aan de kust enige drukte. Maar zeker geen overrompeling. “Het wordt wel beter weer dan de afgelopen weken, maar echt zomerse temperaturen halen we niet aan zee. Daarbij komt dat we in een examenperiode zitten, wat zorgt voor wat minder drukte”, zegt burgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote. Ook in Oostende en Blankenberge wordt geen massale toestroom verwacht. “We zijn voorbereid, zoals elk weekend, maar een overrompeling zien we niet meteen gebeuren”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Wie toch beslist om naar de kust af te zakken, bekijkt wel best eens de druktebarometer. Daarnaast raadt Deboosere aan om ook een goede zonnecrème mee te nemen, want de UV-index zal heel hoog en dus gevaarlijk zijn. En ook de mensen die last hebben van hooikoorts letten beter op, want er zullen heel wat graspollen in de lucht zweven.

