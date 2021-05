Daan Heymans ziet nieuwe ploeg Venezia op hectische dag live naar Serie A promoveren: “En nu terug naar Ibiza!”

Daan Heymans (21) leek van de Belgische eerste klasse naar de Italiaanse tweede klasse te trekken. Maar na de degradatie van Waasland-Beveren naar 1B zag hij zijn nieuwe club Venezia nu ook nog promoveren naar de Serie A. “Het wordt waanzin”, aldus de jonge Belg, intussen bekomen van een wel héél hectisch dagje.

“Ik was in paniek, niet normaal”, vertelt Daan Heymans vrijdagvoormiddag vanop de luchthaven in Venetië. “De mensen van Venetië hadden me enkele dagen geleden laten weten dat ze mij er heel graag bij wilden voor de beslissende match. Het probleem was dat mijn vakantie al vastlag. Ik moest dus over en weer van Ibiza komen, waar ik met Jur Schryvers, Bill Lathouwers, Gaëtan Coucke en nog een vriend van Gaëtan verblijf. Maar oké, geen probleem, ik had nog net een vlucht gevonden vanuit Barcelona naar Bologna, en van daaruit kon ik dan met de taxi naar Venetië. Oef. Dacht ik. Want gisteren heb ik die vlucht gemist.”

“Neen, niet overslapen na een wild avondje, ik zweer het – de discotheken in Ibiza zijn dicht. Ik was twee uur op voorhand op de luchthaven, maar ik dacht dat ik tijd genoeg had om naar de gate te gaan. En toen ik daar aankwam, was die net dicht. Het vliegtuig stond er nog, de gang was nog aangesloten, maar ze deden moeilijk en wilden de deur niet meer opendoen. Pfoe, ik wist met mezelf geen blijf meer. Ik had niet alleen veel geld betaald voor die vluchten, ik werd ook gewoon op die wedstrijd verwacht, hè. Ik heb dan naar Duncan (Niederauer, red.) gebeld, de Amerikaanse eigenaar. Ik zei hem: Ik zit met een probleem. Ik heb m’n vlucht gemist. Maar hij meteen: Relax! Ik los dat op! No worries! Ik merk dat je er graag bij wil zijn. Geef me een uurtje en ik bel u terug! Een uur later liet hij weten dat zijn assistente nog een rechtstreekse vlucht had kunnen regelen. En zo zat ik om 20 uur ’s avonds toch nog in het stadion. Een pak van m’n hart. Ik heb Duncan wel honderd berichten gestuurd om hem te bedanken. No problem! Dit is hoe wij met onze mensen omgaan. Je staat nu nog niet op het veld, maar volgend seizoen ben je wel one of us.”

Venezia werd na de match gehuldigd. Voor vijfhonderd fans in de tribune, maar buiten stonden er veel meer. Foto: BELGAIMAGE

Passionele Italianen

En volgend seizoen speelt Heymans dus in de Serie A, zowaar. Tegen Juventus, Inter, Napoli en al die andere grootheden. Want aan ongelofelijke thriller tegen Cittadella – in het eigen Stadio Pierluigi Penzo – kon Venezia dus de promotie vieren.

“Aan de rust zag het er heel slecht uit”, zegt Heymans. “We stonden achter en met een man minder. 0-1 volstond nog wel om te promoveren, maar het was enorm link. Tot de allerlaatste minuut. Bij de eerste bal tussen de palen was het raak en kon het feest beginnen. Er zat maar vijfhonderd man op de tribune, voornamelijk familieleden van de spelers, maar je kent die Italianen, hè. Als die schreeuwen, is dat vol passie. En buiten het stadion is de boel helemaal ontploft. Het stadion ligt aan het water – zelfs de spelersbussen kunnen alleen maar via de boot ernaartoe – en onder meer de coach is daar in gesprongen. (lachje) De fans stonden dan aan de overkant te vieren. Ik heb het allemaal vanaf de tribune gevolgd. Het draaide niet rond mij, hè, ik heb niks met die promotie te maken. Ze hebben me wel nog even op het veld geroepen en zo ben ik Francesco (Forte, zijn ex-ploegmaat van bij Waasland-Beveren en clubtopschutter van Venezia, red.) tegengekomen, waardoor ik hem proficiat heb kunnen wensen. Het was echt een schitterende avond.”

Leuke citytrip

Met schitterende gevolgen dus. “Zeker, maar toen ik hier tekende, wist ik ook dat de kans bestond dat Venezia zou promoveren. Ik achtte dat zeer reëel. Ik had ook met plezier bovenaan de Serie B gespeeld, maar dit is natuurlijk nog zoveel mooier. Het wordt waanzin volgend seizoen. Zeker omdat de club ook enorm leeft bij de buitenwereld. Ik had een beetje schrik om op zo’n jonge leeftijd naar het buitenland te gaan, maar als je dan in een stad als Venetië gaat voetballen, vergemakkelijkt dat de stap. Je wil niet weten hoeveel berichten ik al gekregen heb van mensen die een citytrip willen doen en een wedstrijdje willen meepikken. En evenveel berichtjes krijg ik over onze prachtige shirts. Volkomen mee eens! (glimlacht) Ik heb ook het nieuwe ontwerp al gezien en dat is even mooi.”

Heymans bij Waasland-Beveren. Hij scoorde negen keer, maar ging mee ten onder in de degradatieplay-off tegen Seraing. Foto: BELGA

Komende zomer zal hij zijn wit-zwart-groen-oranje plunje kunnen aantrekken, maar nu: terug naar Ibiza. Ook niet slecht. “We zitten daar nog tot maandag. En ook zonder discotheken gaan we deze promotie nog eens extra vieren. De beachbars en restaurants zijn gelukkig wél open. Maar nu moet ik gaan. Zien dat ik mijn vlucht niet opnieuw mis. Dit keer sta ik klaar naast de gate.”