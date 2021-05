Meer dan 50 landen eisen uitleg van WHO na berichten over seksueel geweld bij organisatie

In totaal 53 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben vrijdag verklaard “bezorgd” te zijn over recente berichten rond seksueel geweld door personeelsleden van de organisatie. Leidinggevenden binnen de WHO zouden hebben nagelaten om melding te maken van de feiten.

De verklaring komt er een tweetal weken nadat er in de media berichten waren verschenen over het seksueel misbruik dat hulpverleners van onder andere de WHO zouden gepleegd hebben in de Democratische Republiek Congo.

“Wij hebben onze bezorgdheid geuit naar aanleiding van berichten in de media waaruit zou blijken dat de WHO-leiding op de hoogte was van gevallen van seksuele uitbuiting, misbruik en ongewenste intimiteiten, maar verzuimd zou hebben dit te melden, zoals het protocol van de VN en de WHO voorschrijft,” zo staat in de tekst, die onder meer door de Verenigde Staten en de Europese Unie werd ondertekend.

Volgens een onderzoek van The New Humanitarian en de Thomson Reuters Foundation hebben in de Congolese stad Butembo 22 vrouwen verklaard dat mannelijke hulpverleners, die ter plaatse waren voor de ebolacrisis, hen werk aanboden in ruil voor seks. Veertien vrouwen zeiden dat de mannen zich als WHO-medewerkers voorstelden.

Butembo, een belangrijk handelsknooppunt in de noordelijke provincie Noord-Kivu, was een van de epicentra van de tiende ebola-uitbraak, die tussen 2018 en 2020 het leven kostte aan 2.200 mensen.